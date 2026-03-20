Drogen im Spiel? Schwerer Crash zwischen Skoda und Renault

Nordhausen - In Nordhausen hat es am Donnerstag einen schweren Unfall gegeben.

Der Renault und der Skoda wurden stark zerstört. © Silvio Dietzel

Gegen 15.25 Uhr waren im Kreuzungsbereich der Bruno-Kunze-Straße und der Zeppelinbrücke ein Renault und ein Skoda zusammengekracht, teilte die Polizei am Freitag mit.

Gegen einen Fahrer besteht den Angaben nach der Verdacht, dass er sein Auto unter dem Einfluss von Drogen gefahren hat. Ein Drogentest habe positiv reagiert.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben.