Mann geht mit Pistole in Getränkemarkt: Alarm bei Polizei, Erleichterung am Ende

Weimar - Eine vermeintlich bewaffnete Person in Weimar hat am Dienstag die Polizei in Alarmbereitschaft versetzt.

Ein Filmdreh hatte die Polizei in Alarmbereitschaft versetzt. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Die Beamten waren kurz nach 11 Uhr darüber informiert worden, dass ein Mann mit einer Pistole einen Getränkemarkt Bereich einer Berufsschule in der Bertuchstraße betreten hatte.

Sofort war die Polizei mit mehreren Einsatzkräften und Spezialausrüstung ausgerückt. Sogar ein Hubschrauber war angefordert worden.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte jedoch schnell Entwarnung geben. Der bewaffnete Mann hatte im Rahmen eines Videodrehs an Filmaufnahmen teilgenommen. Seine Pistole stellte sich als ungeladene Airsoft-Waffe heraus, wie die Beamten erklärten.

Die Dreharbeiten waren zwar mit der Inhaberin des Geschäfts abgestimmt, jedoch nicht mit der Polizei. Aus diesem Grund kam es zu der Alarmierung.