Sie dann aber auch: Mann verpfeift seine Ehefrau bei eigener Festnahme – beide in Haft

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Als Zivilfahnder einen Mann verhaften wollen, gibt dieser ihnen noch einen überraschenden Tipp – mit weitreichenden Folgen für seine Partnerin.

Von Marco Schimpfhauser

Memmingen - Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls im schwäbischen Memmingen konnten die Beamten völlig unerwartet eine "2 für 1"-Festnahme feiern. Ein Mann hatte seine Gattin verraten.

Nach der Eröffnung des Haftbefehls machte der Beschuldigte die Beamten darauf aufmerksam, dass gegen seine Ehefrau ebenfalls ein Haftbefehl vorlag. (Symbolbild)
Nach der Eröffnung des Haftbefehls machte der Beschuldigte die Beamten darauf aufmerksam, dass gegen seine Ehefrau ebenfalls ein Haftbefehl vorlag. (Symbolbild)  © Bundespolizeidirektion München

Wie die Polizei bekannt gab, nahmen die Zivilfahnder anfangs nur den 43-Jährigen fest.

Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Womit die Ordnungshüter allerdings nicht rechneten: Der russische Staatsbürger wies sie darauf hin, dass gegen seine ebenfalls 43 Jahre alte Ehefrau auch ein Haftbefehl vorliegen soll.

"Eine anschließende Überprüfung bestätigte diese Angabe", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Dienstag mit.

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"Der Hinweis erwies sich als zutreffend, sodass der Einsatz für die Beamten unerwartet mit einer zweiten Festnahme endete."

Nun sind sie gemeinsam einsam, denn das Ehepaar wurde in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Ein gemeinsames Verbüßen der Haft ist damit also nicht möglich.

Zu den genauen Hintergründen der Haftbefehle konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Haftbefehle wurden am Montag gegen 8 Uhr vollstreckt.

Titelfoto: Bundespolizeidirektion München

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