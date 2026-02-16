Drogen-Plomben in der Unterhose: Dealer geht am Bahnhof ins Netz

Marktredwitz - Ein mutmaßlicher Drogendealer wurde mit Kokain und Heroin an einem Bahnhof in Oberfranken erwischt.

Diese sechs Folienplomben wurden beim 35-Jährigen entdeckt. © Polizei Oberpfalz, Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der 35-jährige Iraner wurde am vergangenen Donnerstag am Bahnhof in Marktredwitz festgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Er war bereits zuvor in den Fokus der Ermittler geraten und stand im Verdacht, mit größeren Mengen Heroin und Kokain zu handeln.

Den Angaben nach beschaffte sich der Mann die Drogen in Norddeutschland und verkaufte sie dann an Abnehmer im Raum Weiden in der Oberpfalz.

Als sich der 35-Jährige dann am Donnerstag mit dem Zug auf den Weg nach Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) machte, gingen die Ermittler davon aus, dass er sich dort erneut mit Drogen eindecken würde.

Beim Umstieg in Marktredwitz griffen die Beamten zu und nahmen den Mann fest. Bei seiner Durchsuchung kamen insgesamt sechs Folienplomben in seiner Unterhose zum Vorschein. "Fünf Plomben enthielten Heroin in einer Gesamtmenge von ca. 20 Gramm, eine Plombe enthielt eine geringe Menge an Kokain", erklärte die Polizei.