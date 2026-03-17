Mann nach Polizeieinsatz mit Spezialkräften gestorben: Obduktion erklärt Schussverletzung

Kempten - Eine Wohnungsräumung in einer Kemptener Obdachlosenunterkunft führte am Montag mit einem Einsatz von Spezialkräften. Am Ende wurde ein Mann schwer verletzt und starb Stunden später. Nun gibt es neue Erkenntnisse zu der folgenschweren Schussverletzung.

Als die Einsatzkräfte von der Waffe erfuhren, wurden die Spezialkräfte alarmiert. (Symbolbild) © 123rf/federicofoto

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West und die Staatsanwaltschaft Kempten mitteilten, hatte sich der 63-Jährige diese selbst zugeführt.

Das ergab die Obduktion am Dienstag. "Die illegal besessene Schusswaffe wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei führt unter anderem zur Herkunft der Waffe weitere Ermittlungen durch", heißt es in der gemeinsamen Presseerklärung.

Ursprünglich sollte das Gebäude wegen eines Schädlingsbefalls geräumt werden.

Entsprechend sollten die Bewohner durch das Ordnungsamt Kempten unter Anwesenheit von Polizeibeamten in andere Wohnungen untergebracht werden. Diese befanden sich in der gleichen Unterkunft.

"Die Räumung konnte jedoch nicht durchgeführt werden, da sich der Betroffene in seiner Wohnung einschloss und verbarrikadierte." Als man den Mann aufforderte, unbewaffnet aus der Wohnung zu kommen, habe dieser wohl in Richtung Tür geschossen und die Waffe später gegen sich selbst gerichtet.