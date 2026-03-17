Unfall oder Verbrechen? Mann findet Schwerverletzten in Arbeiterwohnheim
Neufahrn - In einem Arbeiterwohnheim im oberbayerischen Landkreis Freising ist ein schwer verletzter Mann auf einem Balkon liegend entdeckt worden.
Wie die Polizei bekannt gab, alarmierte ein unbekannter Zeuge am Sonntagmorgen in Neufahrn den Notruf.
Bei dem Opfer handelt es sich um einen 40-Jährigen, der schwere Kopfverletzungen und Hämatome am Oberkörper aufwies.
"Der vermutlich aus Polen stammende Mann wurde notärztlich versorgt und in eine Münchner Klinik gebracht", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Dienstag mit.
"Aufgrund seines Gesundheitszustandes konnte er bislang zu seinen Verletzungen nicht befragt werden."
Wie es genau zu den schweren Verletzungen gekommen ist, scheint noch unklar.
Die Kripo hält sowohl eine Gewalttat als auch einen Unfall für möglich und hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Telefonnummer 08122/968-0 melden.
Titelfoto: Nicolas Armer/dpa