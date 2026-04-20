Drogenrazzia in Ostthüringen: 1,5 Kilo Meth sichergestellt

Gera/Altenburg - Razzia in Ostthüringen ! Bei Durchsuchungen in Gera und Altenburg haben Ermittler in der vergangenen Woche mehrere mutmaßliche Drogenhändler ins Visier genommen.

Bei einer groß angelegten Razzia in Ostthüringen stellte die Polizei Drogen, Bargeld und Waffen sicher. (Symbolfoto) © 123rf/ximagination

Am 15. April durchsuchten laut Polizei mehr als 100 Einsatzkräfte insgesamt 13 Objekte von sechs Beschuldigten. Beteiligt waren neben der Kriminalpolizei auch Spezialkräfte, die Diensthundestaffel sowie die Beweissicherungseinheit.

Dabei stellten die Beamten rund 1,5 Kilo Methamphetamin mit einem geschätzten Schwarzmarktwert von etwa 150.000 Euro sicher.

Außerdem wurden zahlreiche Schreckschusswaffen, verbotene Gegenstände, Datenträger sowie rund 70.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.

Drei Hauptverdächtige im Alter zwischen 35 und 38 Jahren, zwei Männer und eine Frau, wurden vorläufig festgenommen. Gegen die beiden Männer wurde Untersuchungshaft angeordnet, die Frau kam unter Auflagen zunächst wieder frei.