Drohung gegen Berufsschule: Schüler von Polizei in Gewahrsam genommen

Braunschweig - Wegen einer Bedrohung am Dienstagmorgen musste die Polizei in Braunschweig an einer Berufsschule ausrücken.

Die Polizei konnte den drohenden Berufsschüler am Hauptbahnhof aufgreifen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Diese habe ein 34 Jahre alter Schüler ausgesprochen, teilte die Polizeiinspektion Braunschweig mit.

Die Berufsschule am Heinrich-Büssing-Ring habe für den gesamten Tag vorsorglich auf den Online-Unterricht umgestellt, hieß es.

Auch die Polizei nahm die Drohung ernst und führte den Umständen entsprechende Maßnahmen durch.

So wurde unter anderem akribisch nach dem 34-Jährigen gesucht. Fündig wurden die Beamten am Hauptbahnhof, wo der Mann in Gewahrsam genommen wurde.

Auf der Dienststelle wurde der Schüler kontrolliert. Gefährliche Gegenstände wie zum Beispiel Waffen wurden dabei nicht entdeckt. Eine konkrete Gefährdung sei deshalb nicht begründet gewesen.

Bei der Vernehmung gab der Mann an, dass es zuvor Unstimmigkeiten zwischen ihm und der Berufsschule gegeben habe.