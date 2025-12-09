Hausdurchsuchungen in Sachsen-Anhalt: Mann landet hinter Gittern

Seehausen - Blaulicht in der Altmark! Vergangene Woche wurden dort mehrere Wohnungen durchsucht. Inzwischen sitzt ein Tatverdächtiger hinter Gittern.

Die Polizei durchsuchte zwei Wohnungen in der Altmark. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Bereits am Donnerstag durchsuchten die Einsatzkräfte zwei Wohnungen in Seehausen (Sachsen-Anhalt).

Ein 36 Jahre alter Mann stand unter Verdacht, zwischen Dezember 2024 und September 2025 mehrere Diebstähle begangen und gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben.

Wie die Polizeiinspektion Stendal am Dienstag mitteilte, wurden bei den Durchsuchungen zahlreiche Beweise gefunden und gesichert.

Gegen den 36-Jährigen lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.