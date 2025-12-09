Hausdurchsuchungen in Sachsen-Anhalt: Mann landet hinter Gittern

Blaulicht in der Altmark! Vergangene Woche wurden dort mehrere Wohnungen durchsucht. Inzwischen sitzt ein Tatverdächtiger hinter Gittern.

Von Lena Schubert

Seehausen - Blaulicht in der Altmark! Vergangene Woche wurden dort mehrere Wohnungen durchsucht. Inzwischen sitzt ein Tatverdächtiger hinter Gittern.

Die Polizei durchsuchte zwei Wohnungen in der Altmark. (Symbolbild)
Die Polizei durchsuchte zwei Wohnungen in der Altmark. (Symbolbild)  © Roberto Pfeil/dpa

Bereits am Donnerstag durchsuchten die Einsatzkräfte zwei Wohnungen in Seehausen (Sachsen-Anhalt).

Ein 36 Jahre alter Mann stand unter Verdacht, zwischen Dezember 2024 und September 2025 mehrere Diebstähle begangen und gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben.

Wie die Polizeiinspektion Stendal am Dienstag mitteilte, wurden bei den Durchsuchungen zahlreiche Beweise gefunden und gesichert.

Drohung gegen Berufsschule: Schüler von Polizei in Gewahrsam genommen
Polizeimeldungen Drohung gegen Berufsschule: Schüler von Polizei in Gewahrsam genommen

Gegen den 36-Jährigen lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Am Folgetag wurde er einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss ins Gefängnis gesteckt.

Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: