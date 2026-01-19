Opel als Rammbock: Chaoten rasen durch Einkaufszentrum

Duisburg - Um in ein Juweliergeschäft einzubrechen, sind bisher unbekannte Täter mit einem Opel durch ein Einkaufszentrum in Duisburg gebrettert.

Mit einem Opel haben Einbrecher sowohl die Eingangstür des Einkaufszentrums als auch das Schaufenster eines Juweliergeschäfts geschrottet. © Polizei Duisburg

Die Einbrecher schepperten in den frühen Morgenstunden des Montags, gegen 4 Uhr, mit ihrem blauen Corsa zunächst durch die Eingangstüre des "FORUM Duisburg" an der Königstraße, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 erklärte.

Anschließend rasten sie mit dem Wagen in die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts. Im Zuge ihres rabiaten Einbruchs entwendeten die Täter laut Polizeimitteilung zahlreiche Wertgegenstände.

Der Polizeisprecher erklärte, dass noch unklar ist, ob Schmuck, Uhren oder gar beides gestohlen wurde. Die Schadenshöhe war ebenfalls noch nicht bekannt.

Obwohl die alarmierten Einsatzkräfte rasch vor Ort waren, gelang es den Einbrechern samt ihrer Beute zu fliehen. Nur ihren zum Rammbock umfunktionierten Opel ließen sie am Tatort zurück. Wie die Polizei feststellte, war der Wagen mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs.

Knapp eine Stunde vorher waren ebenfalls unbekannte Täter bereits in ein anderes Juweliergeschäft an der Königsstraße eingedrungen. Aufgrund einer zusätzlichen Sicherheitsverglasung konnten sie hier jedoch keine Beute machen.