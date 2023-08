04.08.2023 11:25 Dumm gelaufen: Dieb wird von aufmerksamem Bürger in Transporter eingesperrt

Ein 34-Jähriger ist am Donnerstag in Oldisleben von einem Bürger in einem Transporter eingesperrt worden. Der 34-Jährige wollte Werkzeug aus dem Auto klauen.

Von Carsten Jentzsch

Oldisleben - Ein 34-Jähriger ist am Donnerstag ins Oldisleben (Kyffhäuserkreis) von einem Bürger in einem Transporter eingesperrt worden. Der polizeibekannte 34-Jährige wurde in einem Transporter eingesperrt. Später landete er in Polizeigewahrsam. (Symbolbild) © 123rf/photoschmidt Wie die Polizei am Freitag mitteilte, drang der Mann am Abend bei günstiger Gelegenheit in einen unverschlossenen Transporter ein. Der Grund: Er wollte Werkzeuge aus dem Auto klauen! Allerdings ging sein Vorhaben gründlich in die Hose. Ein Bürger bemerkte den Dieb und sperrte diesen im Fahrzeug ein. Den Angaben nach wurde der Mann zunehmend aggressiv und begann zu randalieren. Zudem versuchte er aus dem Transporter zu entweichen. Jedoch schaffte es die Person, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Polizeimeldungen Schon wieder! Angeschossene Katzen in Gardelegen entdeckt Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der überführte Dieb mehrfach Widerstand gegen die Beamten und beleidigte diese. Der Grund hierfür war vermutlich unter anderem das Vorliegen eines Haftbefehls, weshalb er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste. Der 34-Jährige hat sich nun in weiteren Strafverfahren zu verantworten. Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, ist der Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

