Gewalt gegen Ex-Freundin: 26-Jähriger wird von Polizei fixiert

Weißenfels - Ein gewalttätiger Ex-Freund rief am Montagabend im Weißenfelser Ortsteil Pettstädt die Polizei auf den Plan.

Die Polizei ermittelt gegen einen 26-jährigen Mann. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben von Polizeioberkommissar Richardt Köhler wurde die Behörde von einer Frau alarmiert, die zuvor in eine gewaltsame Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Partner verwickelt war.

Um Ermittlungen gegen ihn anzustellen, versuchten die Beamten, den 26-Jährigen noch am selben Abend ausfindig zu machen.

Überraschenderweise erwischten sie ihn schließlich dabei, wie er in einem Auto durch die Ortschaft fuhr - obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt.

"Trotz wahrnehmbarer Alkoholisierung verweigerte er bei einer anschließenden Kontrolle einen Atemalkoholtest und leistete aktiven Widerstand", erklärte Köhler weiter. Der Mann musste schließlich zu Boden gebracht und fixiert werden, bevor er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde.