Faustschläge und Biss ins Bein: Männer verfolgen und attackieren Joggerin

Lörrach - Eine flüchtige Berührung im Vorbeigehen brachte das Fass von zwei Männern am Samstag zum Überlaufen. Eine Joggerin (26) in Lörrach wurde zum Opfer.

Eine Joggerin wurde am Samstag von zwei Männern verfolgt und körperlich angegangen. (Symbolfoto) © Markus Lenhardt/dpa

Die 26-jährige Frau war gegen 19 Uhr auf der Gretherstraße beim Joggen, als ihr zwei junge Männer entgegenkamen. Da diese den gesamten Gehweg für sich beanspruchten, sah sich die Sportlerin gezwungen, über einen Grünstreifen auszuweichen.

Beim Vorbeilaufen kam es laut Polizei zu einer leichten Berührung zwischen ihr und einem der Männer. Anstatt den Vorfall als Lappalie abzutun, nahmen der 24-jährige Mann und sein noch unbekannter Begleiter die Verfolgung der Joggerin auf.

Sie rannten ihr bis in die Schwarzwaldstraße hinterher und forderten eine Entschuldigung. Als die Frau dies verweigerte, beleidigte der 24-Jährige die Joggerin, griff sie am Arm und versuchte, sie zu schlagen. Glücklicherweise konnte die 26-Jährige die Angriffe abwehren.

Mutige Passanten wurden auf die Attacke aufmerksam und eilten der Frau zu Hilfe. Gemeinsam gelang es den Zeugen, den aggressiven 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. "Währenddessen biss er der Joggerin noch ins Bein", erklärte die Polizei den kuriosen Vorfall.