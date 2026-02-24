Schüler finden vermeintliche Handgranate nahe Schule: Großeinsatz und Straßensperren

Neu-Ulm - Im schwäbischen Neu-Ulm haben am Dienstagnachmittag mehrere Schüler eine Handgranate im Umfeld eines Gymnasiums entdeckt und einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die alarmierten Beamten des LKA stellten fest, dass es sich um ein täuschend echt aussehendes Replikat handelte.

Sie fanden den Gegenstand in einem Grünstreifen in der Offenhauser Straße und alarmierten den zuständigen Schulleiter und den Hausmeister.

Diese konnten den Fund der vier Schüler im Alter zwischen 14 und 15 Jahren bestätigen und alarmierten die Polizei.

"Nach Eintreffen der ersten Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm konnten auch diese nicht ausschließen, dass es sich bei dem Gegenstand um eine Handgranate handelt", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

"Aufgrund dessen wurden umgehend weitere Streifenbesatzungen herangezogen." Der Verkehr im Bereich der Schule musste gesperrt werden.

Sehr schnell konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.