Bei Streit fallen Schüsse: Spezialkräfte nehmen zwei Männer fest
Darmstadt/Dietzenbach - Bei einem Streit vor einem Café in Dietzenbach fielen Schüsse: Spezialkräfte der Polizei rückten deshalb am späten Montagabend aus und nahmen zwei junge Männer fest. Die Fahnder stießen dabei auf "mehrere scharfe Schusswaffen sowie ein Messer", wie ein Sprecher erklärte.
Die Festnahmen erfolgten in Dietzenbach und Darmstadt. Beide Verdächtigen ließen sich widerstandslos abführen, teilten das Polizeipräsidium Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag gemeinsam mit.
Zugleich wurden auch die Wohnungen der jeweils 28 Jahre alten Männer durchsucht. Dabei stellten die Polizisten diverse Beweismittel sicher.
Beide Verdächtigen wurden am Dienstag einem Haftrichter am Amtsgericht Offenbach vorgeführt.
Für beide Männer wurde Untersuchungshaft angeordnet, "unter anderem wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Waffengesetz", hieß es weiter.
Schüsse in Dietzenbach: Vermutlich in Luft und Grünfläche geschossen
Der zugrunde liegende Vorfall ereignete sich bereits am späten Abend des 8. Februar vor einem Café in der Werner-von-Hilpert-Straße in Dietzenbach.
Nach dem aktuellen Ermittlungsstand kam es gegen 21.45 Uhr vor dem Lokal zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Nach dieser Auseinandersetzung sollen Schüsse gefallen sein.
Bei der Spurensicherung wurden ein Projektil sowie zwei Patronenhülsen gefunden. Die Polizei vermutet, dass der Schütze "einmal in die Luft und einmal in eine angrenzende Grünfläche" geschossen hat.
Einer der beiden am Montagabend festgenommenen 28-Jährigen gilt als der mutmaßliche Schütze. Der zweite Mann soll an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen zu den Schüssen in Dietzenbach dauern an.
Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Christina Kuhaupt/dpa, Boris Roessler/dpa