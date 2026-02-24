Bei Streit fallen Schüsse: Spezialkräfte nehmen zwei Männer fest

Darmstadt/Dietzenbach - Bei einem Streit vor einem Café in Dietzenbach fielen Schüsse: Spezialkräfte der Polizei rückten deshalb am späten Montagabend aus und nahmen zwei junge Männer fest. Die Fahnder stießen dabei auf "mehrere scharfe Schusswaffen sowie ein Messer", wie ein Sprecher erklärte.

Spezialkräfte rückten aus und nahmen zwei 28-Jährige in Darmstadt und Dietzenbach fest. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Christina Kuhaupt/dpa, Boris Roessler/dpa

Die Festnahmen erfolgten in Dietzenbach und Darmstadt. Beide Verdächtigen ließen sich widerstandslos abführen, teilten das Polizeipräsidium Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag gemeinsam mit.

Zugleich wurden auch die Wohnungen der jeweils 28 Jahre alten Männer durchsucht. Dabei stellten die Polizisten diverse Beweismittel sicher.

Beide Verdächtigen wurden am Dienstag einem Haftrichter am Amtsgericht Offenbach vorgeführt.

Für beide Männer wurde Untersuchungshaft angeordnet, "unter anderem wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Waffengesetz", hieß es weiter.