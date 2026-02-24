Knallalarm im Grunewald: Warum es zwei Tage lang laut wird
Von Andreas Heimann
Berlin - Im Berliner Grunewald sind bald einige Knallgeräusche zu hören. Anwohner und Spaziergänger müssen sich jedoch keine Sorgen machen.
Am Mittwoch und Donnerstag sind auf dem Sprengplatz mehrere Detonationen geplant, die über die Grenzen hinaus zu hören sein werden, wie die Berliner Polizei mitteilte.
Grund zur Beunruhigung bestehe nicht: Dabei geht es um Aus- und Fortbildung der Polizei.
Eine Gefahr für Spaziergänger im Grunewald bestehe nicht.
Hunde in umliegenden Hundeauslaufgebieten könnten durch die Detonationen allerdings verängstigt oder erschreckt werden.
Straßensperrungen seien nicht zu befürchten – auch nicht auf angrenzenden Waldwegen. Weitere Lehrgänge, bei denen mit Detonationen zu rechnen ist, sind bereits ab der zweiten Märzwoche geplant.
