E-Bike-Fahrerin auf Bundesstraße geschubst: Verdächtiger landet in Psychiatrie

Besigheim – Ein 24 Jahre alter Mann soll eine Pedelec-Fahrerin in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) von einem Radweg auf die stark befahrene B27 gestoßen haben.

Die Polizei nahm nach einer Fahndung einen 24-Jährigen Mann fest. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Die 20-Jährige konnte sich in Sicherheit bringen. Der Verdächtige wurde festgenommen und auf richterlichen Beschluss in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Die Frau fuhr den Angaben zufolge auf einem Radweg an der B27 entlang, als der Mann sie unvermittelt von der Seite auf die Straße stieß. Sie konnte sich auf dem Fahrrad halten, geriet aber zunächst auf die Gegenfahrbahn und wäre beinahe mit einem Auto zusammengestoßen. Anschließend gelang es ihr, auf die andere Fahrbahnseite auszuweichen und sich in Sicherheit zu bringen. Danach verständigte sie die Polizei.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei den 24-Jährigen vorläufig fest. Ein Haftrichter ordnete die vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Mann schuldunfähig oder vermindert schuldfähig gewesen sein.