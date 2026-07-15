E-Scooter-Fahrer bedroht Polizisten während Verkehrskontrolle mit Waffe

Karlsruhe - Der Fahrer eines E-Scooters soll in Karlsruhe Polizisten mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben.

Bei einer Polizeikontrolle zog ein E-Scooter-Fahrer eine Schreckschusspistole. (Symbolfoto) © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa / Jens Büttner/dpa

Der 37-Jährige kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen den Mann bestanden bereits zwei offene Haftbefehle: wegen Körperverletzung und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Polizeibeamte hatten am Dienstagnachmittag an einer Tankstelle eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen und dabei auch den E-Scooter-Fahrer kontrollieren wollen.

Dabei soll er unvermittelt eine schwarze Schreckschusspistole aus seiner Bauchtasche gezogen und sie auf die beiden Beamten gerichtet haben.