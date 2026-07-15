Ausgesetzte Katzenbabys gerettet: Bei diesem Anblick schmelzt selbst die Polizei dahin
Bonn - Dieser Einsatz ging den Beamten der Wache Ramersdorf besonders nahe: Eine Katzenmutter und ihre zwei wenige Wochen alten Babys wurden an einer Bushaltestelle in Bonn zurückgelassen. Dank eines aufmerksamen Passanten sind die Tiere nun in Sicherheit.
Laut Polizei entdeckte der Mann am Dienstag die kleine Katzenfamilie an der Bushaltestelle im Ortsteil Schwarzrheindorf und alarmierte die Einsatzkräfte.
Die Mama und ihre beiden Kitten befanden sich in einer Tasche und waren offenbar dort ausgesetzt worden. Die Beamten nahmen die Tiere mit auf die Wache und kümmerten sich zunächst um die drei.
"Nach kurzer Eingewöhnung wich die anfängliche Schüchternheit schnell der Neugier – und die beiden Kitten erkundeten ihr vorübergehendes Zuhause unter den wachsamen Augen ihrer Mutter", schildert die Polizei auf Instagram.
Noch am selben Tag konnte die kleine Familie dank des Tierschutzes Siebengebirge e. V. in gute Hände übergeben werden. Dort werden die Katzen nun untersucht und liebevoll versorgt.
Eine besonders schöne Nachricht gibt es auch schon: Einer der Polizisten hat Interesse gezeigt, den beiden Katzenkindern ein dauerhaftes Zuhause zu geben.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/polizei.nrw.bn