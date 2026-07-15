Frau hält Handy beim Laden in der Hand und wird durch Blitzschlag verletzt

Ravensburg - Bei einem Blitzeinschlag im Landkreis Ravensburg hat eine Frau einen Stromschlag erlitten.

Während es in Ravensburg blitzte, hielt eine Frau ihr ladendes Handy in der Hand und erlitt einen Stromschlag. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123RF/sinenkiy, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Nacht auf Mittwoch hielt die 43-Jährige in Aitrach ihr Handy in der Hand, während es zum Laden an einer Steckdose angeschlossen war, wie die Polizei mitteilte.

Sie wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.

Durch den Blitz verschmorten zudem mehrere Stromkästen im Ort, aus Steckdosen wurden teilweise Stichflammen gemeldet.