Seniorin ist auf Zack und schlägt Alarm: Falscher Polizist festgenommen

Viernheim/Frankfurt am Main - Ein 20-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft: Er soll versucht haben, als falscher Polizist eine Seniorin um ihre Wertsachen zu bringen, doch die betagte Frau agierte genau richtig! Vier weitere Männer im Alter zwischen 19 und 24 Jahren wurden als mutmaßliche Komplizen festgenommen.

In der Nacht zu Montag wurden im südhessischen Viernheim fünf junge Männer aus dem Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen festgenommen. (Symbolfoto) © Montage: Jan Woitas/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der 20-jährige Mann wurde bereits in der Nacht zu Montag in Viernheim festgenommen, wie das Polizeipräsidium Südhessen und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Demnach wurde die ältere Frau zuvor von einem angeblichen Polizeibeamten per Telefon kontaktiert. Der Seniorin wurde vorgetäuscht, "dass ihre Wertgegenstände nicht mehr sicher seien und zum Schutz an die Polizei übergeben werden müssten", wie ein Sprecher erklärte.

Kurze Zeit nach diesem Telefonat soll der 20-Jährige aus dem Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen an der Haustür der Frau in der Dieselstraße erschienen sein und sich als Polizist ausgegeben haben.

Die Seniorin fiel zunächst auf den Betrug herein und ließ den Kriminellen eintreten. Dann begab sie sich in ein anderes Zimmer ihrer Wohnung, um den ursprünglichen Anrufer zu kontaktieren. Dies nutzte der falsche Polizist, um die Frau in dem Raum einzuschließen.

Der Täter raubte "Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro". Mit seiner Beute floh der Mann.