Seniorin ist auf Zack und schlägt Alarm: Falscher Polizist festgenommen
Viernheim/Frankfurt am Main - Ein 20-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft: Er soll versucht haben, als falscher Polizist eine Seniorin um ihre Wertsachen zu bringen, doch die betagte Frau agierte genau richtig! Vier weitere Männer im Alter zwischen 19 und 24 Jahren wurden als mutmaßliche Komplizen festgenommen.
Der 20-jährige Mann wurde bereits in der Nacht zu Montag in Viernheim festgenommen, wie das Polizeipräsidium Südhessen und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Mittwoch gemeinsam mitteilten.
Demnach wurde die ältere Frau zuvor von einem angeblichen Polizeibeamten per Telefon kontaktiert. Der Seniorin wurde vorgetäuscht, "dass ihre Wertgegenstände nicht mehr sicher seien und zum Schutz an die Polizei übergeben werden müssten", wie ein Sprecher erklärte.
Kurze Zeit nach diesem Telefonat soll der 20-Jährige aus dem Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen an der Haustür der Frau in der Dieselstraße erschienen sein und sich als Polizist ausgegeben haben.
Die Seniorin fiel zunächst auf den Betrug herein und ließ den Kriminellen eintreten. Dann begab sie sich in ein anderes Zimmer ihrer Wohnung, um den ursprünglichen Anrufer zu kontaktieren. Dies nutzte der falsche Polizist, um die Frau in dem Raum einzuschließen.
Der Täter raubte "Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro". Mit seiner Beute floh der Mann.
Eingeschlossene Seniorin alarmiert Polizei per Telefon
Was bei dem Plan allerdings nicht gut durchdacht war: Die eingeschlossene Seniorin hatte ein Telefon bei sich - und die Frau reagierte genau richtig: Sie wählte den Notruf und löste Alarm aus.
Mehrere Streifenwagen rückten sofort aus. Die Beamten trafen den 20-jährigen Verdächtigen an und nahmen ihn fest. Sie fanden bei ihm "auch die zuvor aus der Wohnung erbeuteten Wertgegenstände", ergänzte der Sprecher.
In der unmittelbaren Nachbarschaft in der Max-Planck-Straße stießen die Beamten zudem auf vier weitere junge Männer, die in einem Auto saßen. Die Verdächtigen im Alter von 19 bis 24 Jahren, die ebenfalls alle aus dem Kreis Wesel stammen, wurden als mutmaßliche Komplizen festgenommen.
Der 20-jährige Hauptverdächtige wurde zwischenzeitlich einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft für den Mann anordnete. Gegen den deutschen Staatsangehörigen werde wegen des Verdachts "des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs, der räuberischen Erpressung und der Freiheitsberaubung" ermittelt, hieß es noch.
Titelfoto: Silas Stein/dpa