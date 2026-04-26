26.04.2026 10:11 E-Scooter fliegt von Brücke auf die A100: Taxi-Fahrer entgeht nur knapp einem Crash

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Mitten in der Nacht ist ein E-Scooter auf den Berliner Stadtring gekracht. Ein Taxifahrer konnte gerade noch ausweichen.

Von Elisa Luzia Bigdon, Laura Voigt Berlin - Mitten in der Nacht auf Sonntag ist ein E-Scooter auf den Berliner Stadtring gekracht. Ein Taxifahrer konnte gerade noch ausweichen. Durch den herabfallenden Roller wurde glücklicherweise niemand verletzt. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Ein bislang Unbekannter hat den E-Scooter in Berlin-Schöneberg von einer Brücke auf die Autobahn 100 geworfen. Polizeiangaben zufolge konnte ein Taxifahrer dem herabfallenden Fahrzeug an der Hermann-Ganswindt-Brücke in der Nähe des Bahnhofs Südkreuz rechtzeitig ausweichen. Verletzt wurde niemand. Der Täter konnte unerkannt vom Tatort fliehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun Spuren sowie mögliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa