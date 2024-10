Ecstasy in Champagnerflasche: Tatverdächtiger in den Niederlanden festgenommen

Weiden - Im Fall einer mit Ecstasy gefüllten Champagnerflasche in einem Lokal in Weiden in der Oberpfalz ist laut Staatsanwaltschaft ein dringend tatverdächtiger Mann verhaftet worden.

In einem Lokal in Weiden in der Oberpfalz starb ein Mann, der aus der manipulierten Flasche getrunken hatte. © Armin Weigel/dpa

Der 45 Jahre alte Niederländer soll Besitzer des in Champagnerflaschen abgefüllten Rauschgiftes gewesen sein, teilte die Behörde mit. Gegen ihn werde wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen bandenmäßigen Drogenhandels ermittelt.



Der Mann sei im Juni in den Niederlanden festgenommen und im September nach Deutschland überstellt worden. Er befinde sich in einer Justizvollzugsanstalt in Bayern in Untersuchungshaft.

Der Tatverdacht gegen einen im November 2023 ebenfalls aus den Niederlanden ausgelieferten Polen habe sich dagegen nicht erhärtet, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Mann sei aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

In der Nacht zum 13. Februar 2022 hatten in einem Restaurant in Weiden acht Menschen aus einer Champagnerflasche getrunken, die jedoch mit dem flüssigen Ecstasy-Wirkstoff MDMA gefüllt war. Ein Mann starb, sieben Gäste wurden verletzt.