Nach 72 Ehejahren: Streit endet mit Polizeieinsatz

Ingolstadt - Im 72. Ehejahr ist ein hochbetagtes Paar in Ingolstadt derart in Streit geraten, dass es die Polizei rief.

Ein heftiger Streit unter hochbetagten Eheleuten rief in Ingolstadt die Polizei auf den Plan. (Symbolbild) © Bildmontage: Roland Weihrauch/dpa, Daniel Vogl/dpa

Der 94 Jahre alte Ehemann sei erzürnt gewesen und habe den Beamten am Freitag erklärt, dass seine Frau die Wohnung verlassen solle.

Er wollte nie wieder etwas mit ihr zu tun haben, teilte die Polizei am Samstag mit.