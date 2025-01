24.01.2025 11:25 623 Ehepaar an Rastplatz durch Stiche schwer verletzt: Männer stellen sich der Polizei

Mehrere Monate nach einem Angriff auf ein Ehepaar an einer Raststätte an der A3 in Bad Honnef haben sich zwei Tatverdächtige der Polizei gestellt.

Von Laura Miemczyk

Bad Honnef - Mehrere Monate nach einem Angriff auf ein Ehepaar (50, 51) an einer Raststätte an der A3 in Bad Honnef, bei dem der Mann und die Frau durch Stiche schwere Verletzungen davontrugen, hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Bei dem Angriff erlitten ein Wohnmobilbesitzer (51) und seine 50-jährige Ehefrau im vergangenen Sommer schwere Verletzungen. © Ralf Klodt/dpa Wie ein Sprecher der Beamten am Freitag berichtete, hatten sich die beiden mutmaßlichen Täter am Donnerstag eigenständig der Bonner Polizei gestellt, nachdem die Ermittler öffentlich nach den beiden Verdächtigen gefahndet hatten. Bei den Männern handelt es sich um einen 21-Jährigen und einen 28-Jährigen. Die Bonner Staatsanwaltschaft hatte zuvor Haftbefehle wegen des Verdachts des schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung gegen das Duo erwirkt, eine Mordkommission ermittelte auf Hochtouren. Gegen die beiden Verdächtigen, die bislang keine Angaben zur Tat gemacht haben, werden noch am Freitag Haftbefehle verkündet, berichtete der Sprecher. Polizeimeldungen Schwerer Unfall bei Aschersleben: Frau stirbt nach Kollision mit Linienbus Den Männern wird vorgeworfen, das Ehepaar am Abend des 17. Juli 2024 auf dem Gelände des Rastplatzes Logebachtal West bei Bad Honnef durch Stiche schwer verletzt zu haben. Brutale Attacke auf A3-Rastplatz: Ehepaar mit Schlägen, Tritten und spitzen Gegenständen traktiert Die Männer hatten am Donnerstag eigenständig eine Bonner Polizeiwache aufgesucht. © Bildmontage: Polizei Bonn Demnach hatte der 51-jährige Geschädigte damals zunächst auf dem Rastplatz vor seinem Wohnmobil gestanden, als sich plötzlich ein weiterer Wagen näherte und gegen das Wohnmobil prallte, wobei der 51-Jährige kurzzeitig eingeklemmt wurde. "Der Fahrer des anderen Wagens stieg dann aus und attackierte zusammen mit bis zu vier weiteren Personen den 51-Jährigen nach dem derzeitigen Sachstand mit Tritten und spitzen Gegenständen", hieß es damals seitens der Polizei. Auch die 50-jährige Ehefrau erlitt Stichverletzungen. Das Paar wurde nach dem Angriff unter anderem mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Polizeimeldungen Polizei in Haldensleben bittet um Hilfe: Wer erkennt diesen Autodieb? Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an, hieß es abschließend.

Titelfoto: Bildmontage: Polizei Bonn, Ralf Klodt/dpa