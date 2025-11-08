Ehepaar tot aufgefunden – schrecklicher Verdacht!
Von Sven Bleilefens
Lindow - Die Polizei hat im brandenburgischen Lindow zwei Leichen in einer Wohnung gefunden.
Wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte, gehen die Behörden derzeit von einem "erweiterten Suizid" aus.
Es soll sich demnach um ein Ehepaar handeln.
Die Polizei war am Freitagabend gegen 18 Uhr alarmiert worden.
Die konkreten Hintergründe seien derzeit noch unklar, hieß es weiter.
Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine Zeitung" berichtet.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: 7aktuell.de | Christian Guttmann