Explosive BMW-Limousine auf A3! Kontrollierte Sprengung notwendig

Wiesent - Nach dem Fund verdächtiger Gegenstände in einem Auto auf der A3 haben Ermittler eine kontrollierte Sprengung durchgeführt. Die Objekte seien für einen Transport nicht sicher genug gewesen, hieß es. Daher hätte man sich zu diesem Schritt entschieden.

Bei einer routinemäßigen Kontrolle haben Beamte in einer BMW-Limousine "sprengstoffverdächtige Gegenstände" festgestellt. © NEWS5 / Lars Haubner

Zuvor hatten in der Nacht auf Freitag Polizeibeamte bei einer Kontrolle im Oberpfälzer Landkreis Regensburg "sprengstoffverdächtige Gegenstände" festgestellt. Die A3 war seitdem gesperrt.

Die Fahrzeugführerin der schwarzen BMW-Limousine und ein männlicher Beifahrer seien vorläufig festgenommen worden.

Laut des Pressedienstes "News5" soll es sich um ein Mietfahrzeug handeln.

Nach Polizeiangaben seien die beiden Insassen gegen 2 Uhr morgens im Bereich der Anschlussstelle Wiesent und Wörth an der Donau kontrolliert worden.

"Zur Gefahrenabwehr wurde die A3 zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Wiesent in Fahrtrichtung Passau sowie ab der Anschlussstelle Tiefenthal in Fahrtrichtung Nürnberg voll gesperrt", teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit.

Die Maßnahmen haben erhebliche Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr. Gegen 5.50 Uhr wurde das abgesperrte Gebiet sogar noch einmal um 500 Meter weiter ausgeweitet.