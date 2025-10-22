Junger Mann (†19) verliert Überlebenskampf nach Frontal-Crash mit Lastwagen

Eichenbühl - Nach einem tragischen Unfall bei Eichenbühl in Unterfranken ist am Mittwochnachmittag ein 19 Jahre alter Mann ums Leben gekommen.

Der Mercedes des verstorbenen 19-Jährigen wurde durch den massiven Zusammenstoß vollständig zerstört. © Ralf Hettler

Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann gegen 13.15 Uhr mit seinem Mercedes CLK auf der Staatsstraße bei Eichenbühl unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Der 19-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Trotz aller Bemühungen der Ärzte erlag er dort wenig später seinen Verletzungen.

Der LKW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten vollständig gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Im Einsatz waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie mehrere örtliche Feuerwehren.