Ein Meter lange Schlange entdeckt: Anwohnerin ruft Polizei

Am Mittwochabend rief eine besorgte 64-Jährige aus Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis die Polizei, nachdem sie eine rund ein Meter lange Schlange entdeckt hatte.

Von Marie Pohland

Ringelnattern sind für Menschen ungefährlich. Sie können aber zubeißen, wenn sie bedrängt werden. (Symbolbild)
Nachdem die Anwohnerin die Schlange nahe der Werner-Seelenbinder-Straße beobachtet hatte, informierte sie die Polizei.

Die besorgte Frau war unsicher, ob das Tier gefährlich sein könnte.

Als die Beamten eintrafen, konnten sie die 64-Jährige beruhigen. Es handelte sich bei der Schlange um eine bereits tote Ringelnatter. Somit bestand kein Grund zur Sorge.

Im Normalfall sind Ringelnattern scheue Tiere, die den Menschen meiden. Sie sind außerdem nicht giftig oder aggressiv.

Werde sie bedrängt, könne die Schlangenart jedoch trotzdem zubeißen, so die Landespolizeiinspektion Jena.

Titelfoto: Bildmontage: 123RF/julitt, Carsten Rehder/dpa

