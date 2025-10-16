Ein Meter lange Schlange entdeckt: Anwohnerin ruft Polizei

Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) - Am Mittwochabend entdeckte eine 64-jährige Frau in der Nähe ihrer Wohnung eine rund ein Meter lange Schlange.

Ringelnattern sind für Menschen ungefährlich. Sie können aber zubeißen, wenn sie bedrängt werden. (Symbolbild) © Bildmontage: 123RF/julitt, Carsten Rehder/dpa

Nachdem die Anwohnerin die Schlange nahe der Werner-Seelenbinder-Straße beobachtet hatte, informierte sie die Polizei.

Die besorgte Frau war unsicher, ob das Tier gefährlich sein könnte.

Als die Beamten eintrafen, konnten sie die 64-Jährige beruhigen. Es handelte sich bei der Schlange um eine bereits tote Ringelnatter. Somit bestand kein Grund zur Sorge.