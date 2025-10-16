Ein Meter lange Schlange entdeckt: Anwohnerin ruft Polizei
Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) - Am Mittwochabend entdeckte eine 64-jährige Frau in der Nähe ihrer Wohnung eine rund ein Meter lange Schlange.
Nachdem die Anwohnerin die Schlange nahe der Werner-Seelenbinder-Straße beobachtet hatte, informierte sie die Polizei.
Die besorgte Frau war unsicher, ob das Tier gefährlich sein könnte.
Als die Beamten eintrafen, konnten sie die 64-Jährige beruhigen. Es handelte sich bei der Schlange um eine bereits tote Ringelnatter. Somit bestand kein Grund zur Sorge.
Im Normalfall sind Ringelnattern scheue Tiere, die den Menschen meiden. Sie sind außerdem nicht giftig oder aggressiv.
Werde sie bedrängt, könne die Schlangenart jedoch trotzdem zubeißen, so die Landespolizeiinspektion Jena.
