Unter Drogen, ohne Lappen, mit gestohlenen Kennzeichen: 38-Jähriger auf frischer Tat erwischt

Eilenburg - Die Liste seiner Straftaten ist lang. Ein 38-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag in Sachsen von der Polizei angehalten. Wie sich herausstellte, war die Vermutung der Beamten goldrichtig.

Die Beamten führten eine allgemeine Verkehrskontrolle bei dem 38-Jährigen durch. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Gegen 16.25 Uhr fiel den Beamten der VW Golf auf, welcher auf der S11 aus Richtung Eilenburg kommend nach Laußig unterwegs war.

"Bei der Kontrolle des schon polizeibekannten 38-Jährigen und der am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen konnte weder ein Führerschein noch eine Zulassungsbescheinigung vorgezeigt werden", erklärte Polizeisprecher Chris Graupner.

Wie sich herausstellte, lag das daran, dass der Mann überhaupt keinen Führerschein besaß.

Doch damit nicht genug. So stellte sich schnell heraus, dass die an dem VW angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet und die Plakette der Hauptuntersuchung mit einer Fälschung überklebt wurde.



Ein Drogenschnelltest reagierte schließlich positiv auf Amphetamine - ein weiterer Grund, warum der Mann nicht hätte hinters Steuer steigen sollen.