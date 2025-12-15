Zweimal innerhalb kürzester Zeit erwischt: Schwarzer Rauch verrät Autofahrer
Von Annkathrin Stich
Neuburg an der Donau - Gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt worden.
Der Wagen des 42-Jährigen war einer Polizeistreife wegen auffallend schwarzen Rauchs aus der Abgasanlage aufgefallen, wie die Polizei mitteilte.
Bei einer Kontrolle in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) am Sonntag stellte sich demnach heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte.
Zudem war er den Angaben zufolge bereits zwei Stunden zuvor aus demselben Grund in Ingolstadt angezeigt worden.
Die Polizei stellte die Autoschlüssel sicher. Gegen den 42-Jährigen werde wegen wiederholten Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.
Außerdem müsse sich der 49 Jahre alte Halter des Autos wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten, weil er dem Mann die Schlüssel überlassen habe, sagte ein Polizeisprecher.
Titelfoto: realfah/123rf