Zweimal innerhalb kürzester Zeit erwischt: Schwarzer Rauch verrät Autofahrer

Neuburg an der Donau - Gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt worden.

Der Autofahrer (42) wurde schon zwei Stunden zuvor von der Polizei kontrolliert. (Symbolfoto) © realfah/123rf

Der Wagen des 42-Jährigen war einer Polizeistreife wegen auffallend schwarzen Rauchs aus der Abgasanlage aufgefallen, wie die Polizei mitteilte.

Bei einer Kontrolle in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) am Sonntag stellte sich demnach heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte.

Zudem war er den Angaben zufolge bereits zwei Stunden zuvor aus demselben Grund in Ingolstadt angezeigt worden.

Die Polizei stellte die Autoschlüssel sicher. Gegen den 42-Jährigen werde wegen wiederholten Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.