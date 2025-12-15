"Ich habe ihn getroffen": Jugendliche auf E-Scootern verletzen Mann

Langen - "Ich habe ihn getroffen", rief einer der Täter: Ein 42 Jahre alter Mann wurde im südosthessischen Langen zum Opfer einer offenbar gezielten Attacke.

Eine Rettungswagen-Besatzung rückte aus: In Langen wurde am Sonntag ein Fußgänger durch eine Reizgas-Attacke verletzt. (Symbolfoto) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der 42-Jährige war am Sonntagmorgen zu Fuß in der Stadt unweit von Frankfurt am Main unterwegs. Er war auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Gegen 8 Uhr wurde der Fußgänger im Leukertsweg etwa auf Höhe der Hausnummer 43 von zwei Jugendlichen auf E-Scootern überholt. Von einem der beiden Heranwachsenden wurde dem Mann "aus nächster Nähe unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht" gesprüht, wie ein Sprecher erklärte.

Mit einem triumphierenden Ausruf flohen die beiden jeweils etwa 16 Jahre alten Angreifer. Sie sollen auch laut gelacht haben.

Der 42-Jährige erlitt durch die Reizgas-Attacke eine Augenreizung und Schwellungen. Er musste von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt werden.