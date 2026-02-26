Frauen zur Prostitution gezwungen: Menschenhändler-Razzia in fünf Bundesländern

Im Rahmen der Ermittlungen zu einem Schleuser-Netzwerk wurden 31 Objekte in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Thüringen und Berlin durchsucht.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Erneut kam die Polizei einem Schleuser-Netzwerk auf die Spur! Am Donnerstag wurden im Rahmen der Ermittlungen insgesamt 31 Objekte in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Thüringen und Berlin durchsucht.

Über 300 Polizisten aus verschiedenen Direktionen waren am Donnerstag im Einsatz. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa Bereits im Frühjahr 2024 stießen Ermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei auf mehrere vietnamesische Frauen, die sich illegal in Deutschland aufhielten und in Chemnitz und Umgebung der illegalen Prostitution in Wohnungsbordellen nachgingen. Im Rahmen der gemeinsam geführten Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz kam ein organisiertes Konstrukt aus Auftraggebern, Wohnungsgebern, Erotik-Anzeigen-Inserenten und Geldabholern zum Vorschein. Offenbar hatte dieses Netzwerk seinen Dreh- und Angelpunkt in Halle/Saale und erstreckte sich in weitere Städte und Bundesländer. Polizeimeldungen Einäugiger raubt Zehnjährigen brutal auf offener Straße aus: Polizei bittet um Hinweise Zudem stehen drei mutmaßliche Haupttäter - eine Vietnamesin (47), ein Vietnamese (42) und ein Deutscher (47) - sowie eine Reihe mutmaßlicher Mittäter deutscher, polnischer und vietnamesischer Staatsangehörigkeit im Fokus des Struktur-Ermittlungsverfahrens. Im Ergebnis der zweijährigen Ermittlungen konnte die Staatsanwaltschaft Chemnitz Haftbefehle gegen die drei mutmaßlichen Haupttäter bei der zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Chemnitz wegen banden- und gewerbsmäßigem Einschleusen von Ausländern und weitere Durchsuchungsbeschlüsse gegen die mutmaßlichen Mittäter erwirken.

Drei Tatverdächtige in Halle festgenommen

Die drei Hauptverdächtigen wurden in Halle geschnappt. © dpa/Jens Wolf Am Donnerstag wurden 31 Objekte untersucht. Dabei handelte es sich um Privatwohnungen, Geschäftsräume beziehungsweise Büros und Wohnungsbordelle in Sachsen-Anhalt (Halle/Saale, Lutherstadt-Eisleben, Zeitz, Merseburg und Dessau-Roßlau), Sachsen (Chemnitz, Leipzig, Markkleeberg, Reichenbach/Vogtland), Thüringen: Erfurt, Sömmerda, Berlin (Bezirk Lichtenberg, Marzahn-Heilersdorf) und Niedersachsen (Wolfsburg). In Halle trafen die Ermittler auf die 47-Jährige, ihren 42-jährigen Bruder sowie den 47-jährigen Lebensgefährten der Frau und nahmen sie widerstandslos fest. Zudem wurden in diversen Bordellwohnungen insgesamt 19 vietnamesische Frauen festgestellt, die offenkundig der illegalen Prostitution nachgingen. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt und ihnen wurden Unterstützungsangebote durch Opferschutzbeauftagte der Polizei eröffnet. Eine von ihnen, die in Thüringen festgestellt wurde, kam hingegen ins Gefängnis. Gegen sie lag ein Haftbefehl wegen einer nicht beglichenen Geldstrafe vor. Polizeimeldungen K.-o.-Schlag am Gleis: Bundespolizei fahndet nach Täter Des Weiteren wurden insgesamt rund 214.000 Euro sichergestellt, wobei etwa 145.000 Euro davon in der gemeinsamen Hallenser Wohnung der beiden mutmaßlichen Haupttäter gefunden wurden. Neben dem Bargeld wurden Dutzende Handys, Computertechnik beziehungsweise Speichermedien, umfangreicher Schriftverkehr, Falschgeld von etwa 33.000 Euro (in einer Berliner Wohnung), verschreibungspflichtige Medikamente unbekannter Herkunft sowie eine Schreckschusswaffe (Fund in Leipziger Wohnung eines tatverdächtigen Unterstützers) sichergestellt.

Frauen aus Vietnam zur Prostitution gezwungen