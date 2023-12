Einbrecher hinterlassen Schaden in fünfstelliger Höhe

Oelsnitz/Vogtland - In der Nacht zu Freitag haben Diebe im Vogtland einen Schaden in fünfstelliger Höhe verursacht.

In Oelsnitz sind Einbrecher in eine Lagerhalle eingestiegen und haben Akkugeräte und anderes Werkzeug geklaut. (Symbolbild) © 123RF/Sergey Lavrentyev

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, drangen die Täter in der Oelsnitzer Straße in Oelsnitz-Planschwitz auf ein Firmengelände ein. Sie gelangten gewaltsam in eine Lagerhalle und durchwühlten mehrere Schränke und Regale.

"Insgesamt nahmen sie 28 Akkugeräte der Marken Drewalt und Milwaukee, ein Rührgerät der Marke Steinel, einen Nagler sowie mehrere Transportkisten und eine Vielzahl an Schrauben mit", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Die Einbrecher schnappten sich auch noch einen Autoschlüssel, das Fahrzeug blieb aber unversehrt.

Der Wert der gestohlenen Sachen liegt bei knapp 27.000 Euro. Der Einbruchsschaden beträgt dagegen nur wenige hundert Euro.

Es werden Zeugen gesucht, denen zwischen 19 Uhr am Donnerstag und 8 Uhr am Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oelsnitzer Straße aufgefallen sind.