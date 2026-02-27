Einbrecher im Haus: Kripo vermutet Explosion, Feuerwehr in Schutzanzügen

Rosenthal am Rennsteig - Am Donnerstag waren Unbekannte in ein Wohnhaus in Rosenthal am Rennsteig (Saale-Orla-Kreis) eingebrochen. Eine zunächst vermutete Explosion bestätigte sich jedoch nicht.

Die Einsatzkräfte waren zunächst von einer Sprengung bzw. Explosion ausgegangen. © NEWS5 / Stephan Fricke

Die Täter hatten sich zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus in der Friedensstraße im Ortsteil Birkenhügel verschafft, teilte die Polizei mit. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und klauten Bargeld.

Die Kripo sicherte am Donnerstagabend Spuren und setzt dies am heutigen Freitag fort. "Weitere Angaben zu Umständen oder Hintergründen können momentan aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden", erklärten die Beamten.

In Anbetracht der zunächst aufgefundenen Spuren hatte die Polizei vermutet, dass es bei dem Einbruch zu einer Sprengung oder Explosion gekommen war. Die Feuerwehr war aus diesem Grund ebenfalls angerückt und trug vor Ort Dekontaminationsanzüge.

Im weiteren Verlauf bestätigte sich diese Vermutung allerdings nicht. Es habe keine Sprengung oder Explosion im Haus stattgefunden, hieß es.