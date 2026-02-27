Rätselhafte Explosion in Offenbach: Junger Mann rennt vom Tatort weg

Offenbach am Main - Ein lauter Knall erschütterte am späten Donnerstagabend die Lilistraße in Offenbach - der Polizei zufolge deutet alles auf eine Explosion hin!

In Offenbach-Kaiserlei kam es am Donnerstagabend offenbar zu einer Detonation: Der Eingang eines Mehrfamilienhauses wurde demoliert. © 5VISION.NEWS

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr an der Türe eines Mehrfamilienhauses in Höhe der 50er-Hausnummern, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte.

Demnach wurden zu der Haustür gehörende Glasscheiben zersplittert und zertrümmert. Auch andere Beschädigungen an dem Hauseingang würden auf eine Detonation hindeuten.

"Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand wurde niemand verletzt", betonte ein Sprecher. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor.

In Verbindung mit dem lauten Knall sei von Zeugen ein junger Mann beobachtet worden, der von dem Hauseingang weglief, hieß es weiter.