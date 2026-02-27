Rätselhafte Explosion in Offenbach: Junger Mann rennt vom Tatort weg
Offenbach am Main - Ein lauter Knall erschütterte am späten Donnerstagabend die Lilistraße in Offenbach - der Polizei zufolge deutet alles auf eine Explosion hin!
Der Vorfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr an der Türe eines Mehrfamilienhauses in Höhe der 50er-Hausnummern, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte.
Demnach wurden zu der Haustür gehörende Glasscheiben zersplittert und zertrümmert. Auch andere Beschädigungen an dem Hauseingang würden auf eine Detonation hindeuten.
"Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand wurde niemand verletzt", betonte ein Sprecher. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor.
In Verbindung mit dem lauten Knall sei von Zeugen ein junger Mann beobachtet worden, der von dem Hauseingang weglief, hieß es weiter.
Ungeklärte Detonation in Offenbach-Kaiserlei: Kripo sucht Zeugen
Zu dem Unbekannten liegt diese Beschreibung vor:
- etwa 20 Jahre alt
- circa 1,70 Meter groß
- dunkle Jacke mit Kapuze.
Es werde noch geprüft, ob der Mann mit der mutmaßlichen Explosion in Verbindung stehe. Zudem setzten am Donnerstagabend in der Offenbacher Lilistraße umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung ein. Der Bereich wurde hierfür weiträumig abgesperrt.
Was die Detonation verursacht haben könnte, ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat den Fall übernommen.
Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall im Stadtteil Kaiserlei geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06980981234 bei den Ermittlern melden.
Titelfoto: 5VISION.NEWS