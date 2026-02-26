Hilfe, wer hat hier die Wanderweg-Brücke geklaut?
Riesa - Wie dreist! Klammheimlich haben Diebe fast eine komplette Brücke in Tiefenau (Ortsteil von Wülknitz bei Riesa) geklaut. Damit ist pünktlich zu den ersten Frühlingswettertagen ein beliebter Wanderweg dicht.
Am Donnerstagmorgen fiel es einem Zeugen auf: Von der Brücke an den Tiefenauer Teichen war plötzlich nur noch das Geländer übrig.
Diebe hatten alle sieben Bodengitter geklaut, die Polizei beziffert den Schaden auf rund 700 Euro.
Der Diebstahl kommt zur Unzeit. "Entlang des Gördel-Elsterwerdaer Floßkanals geht ein beliebter Wanderweg", sagt der Wülknitzer Bürgermeister Rico Weser (52). "Der ist sehr reizvoll. Das ist sehr ärgerlich, dass der ausgerechnet jetzt wegen des Diebstahls gesperrt werden muss."
Während die Gemeinde für den Weg zuständig ist, fällt die Brücke in die Zuständigkeit der Landestalsperrenverwaltung. Die Gemeinde hatte diese am Donnerstag bereits gebeten, sich schnell um die Reparatur zu kümmern.
Die Fahndung nach den Metalldieben läuft.
Titelfoto: Ove Landgraf