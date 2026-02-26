Bombendrohung! Aufruhr im Zwickauer Jobcenter

Zwickau - Am Donnerstagvormittag ging beim Jobcenter Zwickau in der Horchstraße eine Bombendrohung ein! Ein Tatverdächtiger konnte bereits festgenommen werden.

Das Jobcenter Zwickau wurde am Donnerstagvormittag nach einer Bombendrohung durchsucht. © Ralph Köhler

Wie die Polizei bestätigte, ging die Drohung kurz nach 10 Uhr telefonisch im Jobcenter ein.

Sofort wurde die Polizei alarmiert, die in die Horchstraße ausrückte und das Gebäude durchsuchte. Neben den Beamten waren auch drei Sprengstoffsuchhunde im Einsatz.

Die Kunden wurden vor der Durchsuchung bereits nach Hause geschickt. Die Mitarbeiter sollten vorerst in ihren Büros bleiben.

Gegen Mittag konnte aufgeatmet werden: Zum Glück wurde kein Sprengstoff im Gebäude gefunden. Die Suche wurde beendet.