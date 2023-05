Schlauer Straßenbahnfahrer wird dreistem Einbrecher zum Verhängnis

Als der Straßenbahnfahrer mit seinem verdächtigen Fahrgast den Wagen der Polizei bemerkt hatte, hielt er kurzentschlossen an. (Symbolbild) © 123rf/Christian Müller

So hatte der Straßenbahnfahrer den 49-Jährigen am frühen Abend bemerkt, als dieser zu Fuß in Viernheim mit einem Trolley unterwegs war. Irgendwie kam der Mann dem Fahrer verdächtig vor, noch dachte er sich aber nicht allzu viel dabei.

Erst als der Mann Stunden später in seine Straßenbahn stieg - dieses Mal ohne den Trolley - war das Misstrauen des 55-Jährigen voll erwacht.

Zu Recht, denn Folgendes war laut einem Sprecher der Polizei in der Zwischenzeit passiert: Der verdächtig aussehende Mann war, nachdem ihn der Straßenbahnfahrer das erste Mal gesehen hatte, auf den Lagerplatz eines Betriebs außerhalb von Viernheim eingestiegen. Dort wollte er Werkzeug und Metallstangen stehlen. Als er das Diebesgut zum Abtransport bereitgelegt hatte, löste er allerdings den Alarm aus.

Gerade noch rechtzeitig konnte der 49-Jährige flüchten und entkam der anrückenden Polizei, indem er waghalsig zu Fuß über die A659 rannte. Die Beute sowie seinen Trolley hatte der Mann zunächst zurückgelassen.