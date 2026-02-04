Einbrecher stehlen Edelmetalle: So einfallsreich verwischen sie ihre Spuren

Berlin - In Berlin-Adlershof kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Einbruch in ein Büro. Die Täter erbeuteten Edelmetalle und sind nun auf der Flucht.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Die bislang Unbekannten brachen das Büro in der Gustav-Kirchhoff-Straße gewaltsam auf.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf, verschafften sich so Zugang zum Büro und öffneten gewaltsam einen Wertschrank.

Dabei erbeuteten sie Edelmetalle.

Ein Mitarbeiter entdeckte den Einbruch am Mittwoch gegen 5.50 Uhr und alarmierte die Polizei.