In psychischer Notsituation: Polizei sucht jungen Mann aus Reinickendorf

Berlin - Die Polizei sucht nach Viktor Bidić (25), der seit Montag, dem 2. Februar 2026, vermisst wird.

Wer hat Viktor Bidić (25) gesehen und kann Hinweise zu seinem Verschwinden geben? © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Polizei Berlin

Seine Familie meldete Viktor Bidić als vermisst, nachdem er über längere Zeit nicht an seiner Wohnanschrift in der Aroser Allee in Reinickendorf gesehen wurde. Nach Angaben der Polizei wird davon ausgegangen, dass sich der 25-Jährige in einer psychischen Notsituation befindet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: mittellange schwarze Haare, schwarzer Bart an Oberlippe und Kinn. Zuletzt trug er eine grüne Jacke der Marke Karl Kani mit schwarzen Streifen an den Ärmeln, weiße Sneaker, blaue Jeans und eine schwarze Weste über der Jacke.

Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise: Wer hat Viktor Bidić am 2. Februar gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?