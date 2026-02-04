In psychischer Notsituation: Polizei sucht jungen Mann aus Reinickendorf
Berlin - Die Polizei sucht nach Viktor Bidić (25), der seit Montag, dem 2. Februar 2026, vermisst wird.
Seine Familie meldete Viktor Bidić als vermisst, nachdem er über längere Zeit nicht an seiner Wohnanschrift in der Aroser Allee in Reinickendorf gesehen wurde. Nach Angaben der Polizei wird davon ausgegangen, dass sich der 25-Jährige in einer psychischen Notsituation befindet.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: mittellange schwarze Haare, schwarzer Bart an Oberlippe und Kinn. Zuletzt trug er eine grüne Jacke der Marke Karl Kani mit schwarzen Streifen an den Ärmeln, weiße Sneaker, blaue Jeans und eine schwarze Weste über der Jacke.
Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise: Wer hat Viktor Bidić am 2. Februar gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?
Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) unter der Telefonnummer 030 4664-173400 oder per E-Mail entgegen. Alternativ können Informationen auch über andere Polizeidienststellen oder die Internetwache übermittelt werden. In dringenden Fällen sollte der Notruf 110 gewählt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Polizei Berlin