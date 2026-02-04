Raubüberfall! Maskierte klingeln an Haustür und zücken Schusswaffe

An der Tür eines 37-Jährigen in Dachau klingelt es. Doch statt Besuchs erwarten ihn zwei maskierte Männer und bedrohen ihn mit einer Schusswaffe.

Von Finn Wiens und Friederike Hauer

Dachau - Ein Mann ist an seiner Haustür in Dachau von zwei maskierten Unbekannten bedroht und beraubt worden.

Die Polizei sucht nach den Tätern und hofft auf Zeugen. (Symbolbild)
Die Polizei sucht nach den Tätern und hofft auf Zeugen. (Symbolbild)  © Daniel Vogl/dpa

Die zwei Verdächtigen hätten den 37-Jährigen am Dienstag gegen 10.15 Uhr angegriffen und seien mit seinem Handy geflüchtet, teilte die Polizei mit. Der Mann sei dabei leicht verletzt worden.

Laut Polizei klingelten die beiden Verdächtigen an der Tür des 37-Jährigen und bedrohten ihn augenscheinlich mit einer Schusswaffe.

Obwohl die Polizei sofort nach den Verdächtigen suchte, blieben die zwei Männer zunächst verschwunden. Sie werden wie folgt beschrieben: Ein Täter war etwa 1,75 Meter groß und hatte auffällig helle Haut und eine leicht gekrümmte Nase. Er trug einen großen Rucksack bei sich. Der zweite Mann war etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß.

Beide waren dunkel gekleidet und trugen dunkle Masken sowie Handschuhe. Um den Fall zu klären, hofft die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck auf Zeugen.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schleißheimer Straße gemacht, die mit dem Raub in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise können unter der Telefonnummer 08141/6120 gemeldet werden.

Titelfoto: Daniel Vogl/dpa

