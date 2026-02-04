Amok-Alarm an Trierer Gymnasium: Großeinsatz der Polizei

Trier - Ein Amok-Alarm am Trierer Auguste-Viktoria-Gymnasium hat am Mittwochvormittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst und für große Aufregung gesorgt. Am Ende gab es Entwarnung.

Auch Spezialeinheiten waren vorsichtshalber angerückt, um die Lage an der Schule zu checken. © Kevin Schößler

Laut einer Polizeimitteilung machten sich nach der besorgniserregenden Meldung sofort zahlreiche Polizisten auf den Weg zum Auguste-Viktoria-Gymnasium im Trierer Zentrum.

Vor Ort durchsuchten Einsatzkräfte daraufhin die Schule sowie das angrenzende Max-Planck-Gymnasium.

Alle Schüler und Lehrkräfte reagierten besonnen und suchten umgehend Schutz in den Klassenräumen.

Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Alarm sehr wahrscheinlich durch einen technischen Defekt der Anlage ausgelöst worden war.

Eine konkrete Gefährdungslage bestand zu keinem Zeitpunkt.