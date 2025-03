Einbrecher finden Porsche-Schlüssel und flüchten im 200.000-Euro-Boliden

Hainstadt - Bei einem Einbruch in Hainstadt (Landkreis Offenbach) haben die Täter einen Tresor mitgenommen. Der "Jackpot" waren jedoch die Autoschlüssel.

Nach den Tätern und dem geklauten grauen Porsche 911 wird jetzt gefahndet. (Symbolbild) © 123rf/neydt

Denn diese gehören zu einem neuwertigen Porsche 911 Carrera. In dem rund 200.000 Euro teuren Sportwagen zogen die Einbrecher von dannen.

Ein Sprecher der Polizei schilderte die Tat und bittet mögliche Zeugen, sich mit den zuständigen Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Demnach liegt die Tatzeit zwischen 18.10 und 22.30 Uhr am gestrigen Samstagabend. Die Täter verschafften sich über den Wintergarten, von dem aus sie ein Fenster aufhebeln konnten, Zutritt in das Einfamilienhaus am Reichenberger Ring.

In Haus entdeckten sie dann den Tresor, der einfach aus der Wandverankerung gerissen und mitgenommen wurde. Außerdem fanden die Einbrecher auch noch die Schlüssel für den Porsche.

Kurzerhand nutzten die Täter dann den grauen Boliden als Fluchtwagen und verschwanden vom Tatort. Am Gebäude war durch den Einbruch zusätzlich ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstanden.