Einbruch bei Postbank: Täter hebeln Geldautomaten auf

Die Diebe sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Postbank-Filiale auf der Königsbrücker Landstraße eingestiegen. © Fotomontage: Roland Halkasch

Laut einer Meldung der Polizei muss sich die Tat in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 19 Uhr abends und 6.30 morgens ereignet haben.

So sind Täter über die Hintertür in die Postbankfiliale auf der Königsbrücker Landstraße in der Dresdner Neustadt eingestiegen, um sich an den Geldautomaten zu schaffen zu machen.

Dabei gelang es ihnen, einen der Automaten aufzubrechen und sich die darin enthaltenen Geldkassetten unter den Nagel zu reißen.

Im Anschluss daran versuchten sie, auch eine zweite Maschine mittels roher Gewalt zu zerstören, doch dies gelang ihnen nicht.

Die genaue Summe, welche gestohlen wurde, konnte durch die Beamten der Polizei noch nicht exakt bestimmt werden.

Der Sachschaden, den die Zerstörung mit sich zog, beläuft sich laut ersten Schätzungen jedoch auf mehrere Tausend Euro.