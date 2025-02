Explosion in Sparkassen-Filiale: Ist das der ausgeklügelte Plan der Täter?

In der Nacht zum Mittwoch kam es im Erzgebirge zu einer schweren Explosion in einer Sparkassen-Filiale. © Niko Mutschmann

Laut LKA war es bereits die dritte Geldautomatensprengung in diesem noch jungen Jahr in Sachsen.

Das Schadensbild in der Automaten-Filiale in der Schneeberger Siedlung lässt auf die beliebteste Sprengmethode der "Plofkrakers" schließen - das Einleiten eines Acetylen-Sauerstoff-Gasgemisches in den Bankomaten, das dann per Fernzünder zur Explosion gebracht wird.



Die mit hochmotorisierten Fahrzeugen aus Holland anrückenden Banden bevorzugen Orte ohne Polizeistationen, die in der Nähe von Autobahnen und Fernstraßen liegen, wie Sachsens Ermittler von vorangegangen Fällen etwa in Wilsdruff oder Brandis (Muldental) wissen.

Auch der Schneeberger Polizeiposten ist nachts unbesetzt. Vom nächsten Revier in Aue brauchen die Beamten etwa zwölf Minuten bis zum Tatort. Auch das dürften die Profis zuvor ausgekundschaftet haben.