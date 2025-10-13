793
Einbruch im Botanischen Garten Leipzig: Diebe stehlen teure Forschungsgeräte
Leipzig - Einbrecher hatten es am Wochenende auf ein Gewächshaus des Botanischen Gartens Leipzig abgesehen, das für Forschungszwecke verwendet wird.
Zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 13.40 Uhr, müssen die Unbekannten im Zentrum-Südost zugeschlagen haben, bestätigte Polizeisprecher Tom Erik Richter.
Sie brachen gewaltsam in das Glasgebäude ein und klauten Spezialtechnik im Wert von etwa 20.000 Euro.
Dazu komme noch der Schaden durch den Einbruch. Ein genauer Wert könne hier allerdings noch nicht festgelegt werden.
"Die Polizei sicherte Spuren vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls", erklärte Richter.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier