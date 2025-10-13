Einbruch im Botanischen Garten Leipzig: Diebe stehlen teure Forschungsgeräte

Leipzig - Einbrecher hatten es am Wochenende auf ein Gewächshaus des Botanischen Gartens Leipzig abgesehen, das für Forschungszwecke verwendet wird.

Die Diebe hatten es auf Spezialtechnik abgesehen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 13.40 Uhr, müssen die Unbekannten im Zentrum-Südost zugeschlagen haben, bestätigte Polizeisprecher Tom Erik Richter.

Sie brachen gewaltsam in das Glasgebäude ein und klauten Spezialtechnik im Wert von etwa 20.000 Euro.

Dazu komme noch der Schaden durch den Einbruch. Ein genauer Wert könne hier allerdings noch nicht festgelegt werden.