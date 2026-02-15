Einbruch in altes Bahnhofsgebäude: Täter legen Feuer

Greußen - In Greußen (Kyffhäuserkreis) hat es am Freitagabend in einem alten Bahnhofsgebäude gebrannt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. © Feuerwehr/Silvio Dietzel

Wie die Polizei am Sonntag erklärte, war den Einsatzkräften um 17.45 Uhr eine "unklare Rauchentwicklung" in einem leerstehenden Nebengebäude in der Bahnhofstraße gemeldet worden.

Laut ersten Ermittlungen waren bislang noch unbekannte Täter gewaltsam in das alte und inzwischen leerstehende Bahnhofsgebäude eingebrochen. Im Anschluss hatten sie mehrere Dielen aus dem Fußboden gerissen, diese zusammengepackt und auf einen Haufen gelegt.

Danach zündeten sie die Platten an. Hierbei brachten die Täter offenbar noch eine Spraydose zur Explosion.