Autofahrer bringt Jugendliche ans Ziel, dann bekommt er den Dank
Eisleben - Dreiste Attacke im Landkreis Mansfeld-Südharz: Am Freitagabend wurde ein Autofahrer von zwei Teenagern überfallen, nachdem er ihnen einen Gefallen getan hatte.
Der 31 Jahre alte Mann setzte die beiden Jugendlichen an der Gerbstedter Chaussee in Eisleben (Sachsen-Anhalt) ab.
Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle auf TAG24-Nachfrage erklärte, handelte es sich bei dem Geschädigten nicht um einen Taxifahrer. Auch sollen sich die drei nicht gekannt haben.
Weswegen der 31-Jährige die beiden Teenies chauffiert hatte, ist unklar.
Beim Ausstieg zückten die Jungen eine Waffe und drohten dem Mann. Er sollte sein Handy und weitere Wertsachen sowie das Auto hergeben.
Die zwei Teenies nahmen mit dem Fluchtwagen Reißaus, der aber wenig später durch eine Polizeistreife gefunden werden konnte.
Die beiden Tatverdächtigen konnten ermittelt werden. Der 16-Jährige aus Mansfeld wurde festgenommen, sein 17-jähriger Komplize ist noch auf freiem Fuß.
Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa