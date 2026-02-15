Duo will in Bank einbrechen: Gullydeckel-Plan scheitert kläglich

Wiesbaden - Das lief augenscheinlich nicht nach Plan: Zwei unbekannte Täter wollten im Schutz der Nacht im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim in eine Bank einbrechen - und zwar mit einem Kanaldeckel.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten es die Männer am Freitagabend auf ein Geldinstitut in der Aunelstraße abgesehen. Bei einer routinemäßigen Kontrolle stellte ein Sicherheitsdienst gegen 23.30 Uhr fest, dass die Foyertür beschädigt worden war.

Nach ersten Ermittlungen am Tatort scheinen die Männer vergeblich versucht haben, das Glas mit dem Gullydeckel einzuwerfen. Als dieses Vorhaben scheiterte, flüchteten beide in Richtung Dörrgasse.

Der bei dem Vorfall entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt, die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen derzeit auf Hochtouren.

Gesucht werden in diesem Rahmen Zeugen.